Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della sfida alla Fiorentina: lo statunitense e il difensore sono tornati in campo ma continuano il lavoro differenziato. È rimasto a casa per via di un virus Loftus-Cheek, mentre torna domenica l'altro infortunato Leao

Una scossa. È quella che cerca il Milan di Stefano Pioli, reduce da un periodo in campionato privo di vittorie a cavallo delle due soste per le Nazionali. Ora che c'è l'ultima pausa del 2023 i rossoneri vogliono dimostrare di essere cresciuti e il prossimo appuntamento in calendario è quello con la Fiorentina di sabato 25. L'allenatore sa già che dovrà a meno in attacco di Giroud, squalificato due giornate, e anche per questo attende notizie positive dagli altri infortunati che spera di riavere già contro i viola.