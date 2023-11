Pobega: “Milan è forte, abbiamo capito gli errori"

“Abbiamo capito gli errori per cercare di non rifarli: il Milan è una squadra forte e nel prossimo ciclo di partite dobbiamo rimettere il discorso come avevamo iniziato”. Firmato Tommaso, Pobega. Il centrocampista rossonero ha parlato nel corso di un evento in città, e ha fatto il punto sulle ultime gare giocate prima della sosta: “Tutte le settimane quando prepariamo una partita cerchiamo di analizzare tutto e prepararci al meglio -ha spiegato Pobega- Con il mister, lo staff e chi è rimasto a Milanello abbiamo cercato di capire dove sono stati gli errori per cercare di non rifarli. Se la sosta è arrivata al momento giusto? Non so, dobbiamo pensare al ciclo di partite che ci aspetta per rimettere il discorso come avevamo iniziato: le prestazioni e di conseguenza i risultati. Dobbiamo crescere per portare i risultati al meglio. Ogni partita ha una sua storia e ogni volta che inizia una partita può essere condizionata da un episodio: sono convinto che dobbiamo ripartire dalle prestazioni, siamo una squadra forte e quando mettiamo in campo la prestazione giusta viene anche il risultato. Dobbiamo concentrarci sul lavoro e la prestazione. Gli episodi cercheremo di portarli dalla nostra parte”.