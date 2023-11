Sardar Azmoun cuore d'oro. L'attaccante della Roma si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti di una sua connazionale, Parisa Majnouni. Il calciatore giallorosso, infatti, le pagherà tutte le spese per partecipare ai Mondiali di ciclismo Gran Fondo in programma in Danimarca nel 2024, come riportato dall’iraniano ‘Varzesh3’. Spese di viaggio e alloggio che non sarebbero sostenibili da Majnouni. “Sardar Azmoun è stato il mio sponsor in questa competizione. Se non mi avesse aiutato lui non avrei potuto prendervi parte. Queste sono gare molto costose e voglio ringraziare Azmoun per il suo sostegno. E' grazie a lui che ho partecipato e sono andata a podio nella cronometro, ottenendo così la qualificazione per i Mondiali che si terranno in Danimarca l’anno prossimo", ha detto la ciclista. Tra l'altro, Azmoun è molto sensibile al tema delle donne nel suo paese per il riconoscimento dei loro diritti: l'ha dimostrato anche dopo l’assassino di Mahsa Amini avvenuto poco più di un anno fa.