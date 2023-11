Lo Special One in un breve estratto dell'intervista al TG1: "Resterò alla Roma? Non lo so, coi Friedkin parliamo ma sempre del lavoro del presente, non del rinnovo. Totti in società? È una cosa tra Francesco e il club". E sul sogno di una nuova finale europea: "Difficilissimo, ma noi ci proveremo"

