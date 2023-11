Sono giorni di tranquillità per Ibra prima del suo ritorno nel mondo Milan. Il suo futuro ruolo in società era già stato definito nelle scorse settimane, sarà un braccio destro e l'occhio attento di Gerry Cardinale. Mancano però ancora i dettagli contrattuali da formalizzare: i legali del Milan e di Ibra stanno studiando il contratto. Difficile quantificare quanto manchi, i tempi sono sicuramente brevi anche se non imminenti

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ