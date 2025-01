Conceiçao: "Supercoppa passata, testa al Cagliari"

Dopo la vittoria della Supercoppa, Conceição ha presentato la prossima sfida di campionato contro il Cagliari in diretta - domani alle 20.45 - su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. "Sono contento di aver trovato uno spogliatoio positivo. Niente polemiche sul capitano, non è importante"

Giornata di conferenza stampa in casa Milan in vista della sfida di domani contro il Cagliari. Un appuntamento presentato da Sergio Conceiçao nella classica conferenza stampa della vigilia. "La Supercoppa è passara, ora testa al campionato. Da club storico sappiamo che abbiamo 17 punti da recuperare. Lavoriamo per arrivare nelle prime 4". Sull’esordio da allenatore in Serie A: "C’è l’adrenalina della partita ma non ho emozione per l’esordio, chiaro che qualcosa sentirò perché non sono una pietra. Il massimo leader dello spogliatoio sono io, non faccio polemiche per la questione del capitano. Una bella cosa che ho trovato è che tutti hanno accettato i cambiamenti a livello organizzativo, in questo senso lo spogliatoio è molto positivo". Il mercato? "Preferisco parlare di mercato nei momenti giusti, ora non è il caso perché abbiamo una partita importante”.