Inter, si ferma Bisseck; stop di due settimane

Per la trasferta in campionato a Venezia Simone Inzaghi non potrà contare su Bisseck. Il difensore nerazzurro, che aveva accusato problemi già in Supercoppa, ha una distrazione muscolare che lo terrà lontano dai campi per almeno venti giorni. L'obiettivo è recuperarlo per il derby del 2 febbraio contro il Milan. In ripresa, ma assenti a Venezia, Calhanoglu, Correa e Acerbi. Ci sarà invece Pavard che non partirà titolare però

Smaltita la delusione Supercoppa in casa Inter il mirino si sposta in Laguna per la trasferta di campionato contro il Venezia. Simone Inzaghi ha fatto il punto sugli infortunati ed è costretto a registrare un nuovo problema in difesa dove gli accertamenti medici svolti in giornata hanno confermato che Yann Bisseck è alle prese con una distrazione muscolare che lo terrà fuori causa per almeno due settimane. L'obiettivo è quello di recuperarlo per il derby contro il Milan del prossimo 2 febbraio. Per un difensore che manca un altro che torna a disposizione. Si tratta di Pavard che rientra fra i convocati ma che non sarà rischiato dal primo minuto contro la squadra di Di Francesco visto che manca ormai dal 26 novembre