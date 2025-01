L'allenatore giallorosso nella conferenza pre Bologna: "Mercato? Non mi piace parlare di tizio e caio, chi viene deve essere all'altezza della Roma, il 'prendere per prendere' non lo faremo". Su Pellegrini: "Godiamoci questo Lorenzo, un giocatore che si allena sempre da primo della classe. Sabato farò le mie valutazioni e vedremo se giocherà". Partita live domenica 12 gennaio alle ore 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

"Frattesi? Abbiamo un'ampia visione su tutto, ma è inutile gettare polvere negli occhi dei tifosi. Non mi piace parlare di tizio e caio, chi viene deve essere all'altezza della Roma. E se sbagliamo, avremo sbagliato io e Ghisolfi". Ranieri parte inevitabilmente dal tema del mercato nella conferenza in vista del match col Bologna - live domenica 12 gennaio alle ore 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sul mercato del futuro da dirigente Ranieri non si sbilancia: "Non sono preoccupato, i problemi si affrontano uno alla volta, ma se penso a giugno vuol dire che non sono concentrato sul Bologna. A gennaio possiamo trovare dei giocatori da Roma, ma chi viene deve darci quel qualcosa in più, il 'prendere per prendere' non lo faremo. Quando scegliamo qualcuno vogliamo sapere tutto, vita morte e miracoli. Intanto pensiamo alla partita e al mercato di oggi". Ancora mercato: "Le Fee? Mi dispiace, il ragazzo mi piaceva e molto, ma chi vuole giocare fa bene ad andar via, l'avevo fatto anche io ai tempi della Roma da calciatore. Se tornerà dopo il prestito al Sunderland ci tornerà un giocatore motivato, in caso contrario faremo una plusvalenza". Mentre su Cristante, in ottica Inter in caso di possibile entrata di Frattesi, l'allenatore giallorosso si limita ai commenti sul suo recupero fisico: "Bryan dovrebbe riprendere a correre, non avverte più dolore e al più presto tornerà in gruppo".