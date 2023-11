Alla spicciolata tornano tutti e piano piano la Pinetina comincia a riempirsi. Da oggi a venerdi saranno di nuovo alla base i nazionali in giro per il mondo per tuffarsi testa e gambe in una sfida alla Juve di capitale importanza in chiave scudetto. Qualcuno tornerà galvanizzato come gli azzurri, chi con il sorriso sulle labbra come Arnautovic o Thuram, che con la Francia continua a trovare la via del gol.

L'assenza di Bastoni

Poi è chiaro che l’assenza di Bastoni ha un peso specifico importante, anche nel ricordo di quel gol pesantissimo segnato da Barella proprio contro la Juve su un lancio millimetrrico del difensore nell’anno dell’ultimo scudetto nerazzurro.

Scelte obbligate sulla destra

E sulla fascia destra il contemporaneo forfait di Pavard e Cuadrado azzera o quasi le alternative imponendo scelte obbligate. Per fortuna di Inzaghi, Dumfries ha riposato nell’ultima gara e Darmian ha giocato poco a Leverkusen contro l’Ucraina.

I numeri di Lautaro con la Juventus

Al netto di tutto questo la sola sfida regalerà emozioni e motivazioni uniche. Come in chi nelle ultime stagioni ha imparato a vincere. È il caso del capitano Lautaro Martinez, che ha messo in bacheca tanti trofei tra successi di club e nazionale. Dove nell’ultima tornata ha avuto modo di giocare ma anche di rifiatare. Solo 57 minuti in campo in due partite per il Toro, 12 nell’ultima sfida con il Brasile. Dal 2018 Lautaro ha affrontata la Juve 16 volte e dei 3 gol che ha segnato, solo uno è stato decisivo per una vittoria, quello in Supercoppa nel gennaio 2022. Insomma, la gara di Torino può essere un motivo in piu per migliorare i numeri a livello personale ma soprattutto per dare un segnale forte al campionato.