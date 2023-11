Qualcuno muoveva i primi passi in Serie A, per altri quello di diventare calciatori professionisti era ancora un sogno nel cassetto. Dov’erano i campioni del Napoli di oggi quando Mazzarri guidava la squadra con Cavani e Hamsik in campo? Dieci anni fa c’era chi aveva già vinto uno scudetto (ma con la Primavera), Di Lorenzo faceva il mediano in Lega Pro, mentre un dodicenne Kvaratskhelia lasciava già la famiglia per pensare al pallone…

Li riconosci?