L’attaccante si è infortunato al 60’ della gara con la Salernitana ed è uscito dal campo zoppicando. Stamattina gli esami che non hanno evidenziato lesioni all’anca sinistra. Resta in dubbio per la gara di Champions contro il Celtic di martedì sera all’Olimpico

Mattia Zaccagni è in dubbio per la sfida di Champions contro il Celtic di martedì sera. L’attaccante della Lazio si è infortunato sabato nel match di campionato contro la Salernitana. Lanciato da Felipe Anderson, davanti alla porta di Costil, si è gettato sul pallone per metterlo in rete e in quel movimento si è infortunato, iniziando subito a zoppicare. È uscito dal campo portato via a braccia dallo staff sanitario, sostituito da Pedro al 62’ e le sue condizioni hanno subito creato preoccupazione.