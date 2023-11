Dopo l'1-1 fra Juventus e Inter il centrocampista bianconero Adrien Rabiot esce allo scoperto è conferma le ambizioni dei bianconeri: "Il nostro obiettivo e quello che ci diciamo nello spogliatoio è che vogliamo vincere lo scudetto perché siamo forti e dobbiamo essere consapevoli di questo. Stasera non era decisiva, avremo tempo per prendere altri punti più avanti"

Parole forti al termine di Juventus-Inter da parte di Adrien Rabiot che rinfrancato dal pareggio con la capolista rilancia le ambizioni dei bianconeri: "Io vedo il bicchiere mezzo pieno, faremo meglio sicuramente nelle prossime partite. Il mio obiettivo e quello dello spogliatoio è vincere lo scudetto. Siamo forti, dobbiamo essere consapevoli di questo, ce la possiamo fare, è quello che ci diciamo nello spogliatoio". Fondamentale per la Juventus aver ritrovato al meglio i suoi attaccanti. Questo il giudizio su Chiesa e Vlahovic: "Sono due giocatori importanti per noi, abbiamo bisogno di Dusan e del suo feeling con Chiesa. Siamo contenti per loro". Le motivazioni dello spogliatoio sono sempre molto elevate: "Siamo campioni, vogliamo vincere sempre, andando sempre avanti. Il secondo tempo è stato più equilibrato con meno occasioni".