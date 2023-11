Finisce in parità la super sfida fra Juventus e Inter. Restano due i punti di vantaggio dei nerazzurri in classifica sui bianconeri. Protagonisti dell'1-1 finale le due coppie di attaccanti con Lautaro Martinez e Vlahovic migliori in campo. Vantaggio della Juventus propiziato da un assist di Chiesa per Vlahovic, pareggio dell'Inter, sempre nel primo tempo, con Thuram che ha pescato nell'area bianconera Lautaro Martinez. Ecco le pagelle di Federico Zancan