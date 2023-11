Serie A

L'Inter resta a +2 sulla Juventus dopo l'1-1 nel derby d'Italia. Successi importanti per Milan e Napoli negli scontri diretti con Fiorentina e Atalanta. La Roma si porta a -3 dalla zona Champions. Il Frosinone vince ancora in casa e si concede il lusso di superare la Lazio. Avanza il Sassuolo, tre punti d'oro per la Salernitana. La classifica con l'ordinamento della Lega Serie A SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ