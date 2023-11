Contro il Borussia Dortmund è andato ko anche Thiaw, che tornerà solo nel 2024. Una vera e propria emergenza per il Milan, alle prese con numeri impietosi: è il 25° infortunio in stagione (18 di natura muscolare) per i giocatori rossoneri. Attualmente gli indisponibili sono 9 e contro il Frosinone Pioli dovrà trovare nuove soluzioni, con una difesa tutta da inventare. Ecco la situazione in casa rossonera

THIAW KO: LE ULTIME SULL'INFORTUNIO