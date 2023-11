Serata amara per il Milan che esce sconfitto da San Siro contro il Borussia Dortmund e perde anche Malick Thiaw. Nel corso del secondo tempo, con il risultato sull'1-1, Thiaw è stato costretto ad abbandonare il campo. Un problema alla coscia sinistra per il difensore tedesco che, senza altri centrali a disposizione di Pioli, è stato sostituito da Rade Krunic. Al termine della gara Thiaw è uscito in stampelle. Si tratta di una lesione ed, essendoci un edema, bisognerà aspettare i prossimi giorni per far sì che si assorba per permettergli di sottoporsi agli esami strumentali per capire i tempi di recupero. In ogni caso, tornerà nel 2024.