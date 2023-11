Pochi minuti davanti al procuratore federale Chiné per ribadire quanto già dichiarato due settimane fa davanti alla procura ordinaria di Torino, e cioè l’amissione di aver utilizzato piattaforme illegali per giocare d’azzardo, alla roulette nel suo caso, ma di non aver mai scommesso su partite di calcio, del suo Milan né di altre squadra. Alessandro Florenzi nella settimana della sconfitta in Champions dei rossoneri contro il Dortmund e a 48 ore dalla sfida casalinga col Frosinone in campionato è andato a Roma per chiarire la sua posizione anche in ambito sportivo e provare a chiudere definitivamente la sua posizione legata al caso scommesse.