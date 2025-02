Sospiro di sollievo per l'attaccante, uscito anzitempo in Europa League contro il Porto per un problema al ginocchio sinistro. Gli esami a cui si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato solamente una forte contusione. Dybala salterà la trasferta di Parma ma spera di recuperare per la gara di ritorno di giovedì contro il portoghesi

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala. L'attaccante della Roma giovedì sera era stato costretto a chiedere il cambio al 40' nell'andata dei playoff di Europa League contro il Porto a causa di un problema al ginocchio sinistro. Gli esami a cui si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato solamente una forte contusione, nessuna frattura e nessun interessamento dei legamenti. L'argentino non sarà a disposizione di Claudio Ranieri per la trasferta di domenica pomeriggio a Parma, ma spera di recuperare per la gara di ritorno contro i portoghesi in programma giovedì alle 18:45 all'Olimpico, che sarà decisiva per il passaggio del turno dopo l'1-1 dell'andata.