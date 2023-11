E' morto Franco Zuccalà, volto storico della Rai

E' morto nella notte, all'età di 83 anni, Franco Zuccalà. Originario di Catania (dove era nato il 22 settembre 1940) ,è stato redattore per "La Sicilia", "La Gazzetta dello Sport", "Il Giornale" e "Tuttosport". Dal 2000 era editorialista dell'agenzia giornalistica Italpress, per la quale ha realizzato anche numerosi documentari. E' con la Rai, nella quale entrò nel 1982, che Zuccalà è diventato un volto famoso per il grande pubblico grazie alla partecipazione come inviato della Domenica Sportiva, Novantesimo Minuto e Tg1. Zuccalà ha seguito molte tra le più importanti manifestazioni sportive, tra le quali dieci mondiali di calcio. Nel 2013 Gigi Buffon e Cesare Prandelli gli avevano consegnato la maglia azzurra numero 50, per celebrare il suo mezzo secolo al seguito della Nazionale. Ha anche intervistato personaggi importanti come Nelson Mandela, Henry Kissinger, Gianni Agnelli, Sophia Loren. Oltre ai più grandi campioni del calcio, compresi Pelè a Maradona.

Il cordoglio della Figc

"La scomparsa di Zuccalà mi rattrista, è una perdita dolorosa per il mondo del giornalismo e quello dello sport - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina -. È stato un professionista scrupoloso e raffinato, distinguendosi per la preparazione e gli interessi trasversali. Super tifoso della Nazionale, non ha mai smesso di seguire gli azzurri in casa e in trasferta, scrivendo commenti mai banali".