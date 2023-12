Dopo il duro ko in Champions, il Milan torna a pensare al campionato. Emergenza difesa per Pioli, che però non svela se Simic partirà dal 1' contro il Frosinone. Sulle parole di Maldini: "Gli sono grato, ma non commento. Non mi sento solo, ho il sostegno del club. Con Cardinale incontro costruttivo". Sugli infortuni: "La situazione migliorerà". Milan-Frosinone sarà in diretta sabato alle 20.45, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ