Dopo 6 mesi torna fra i convocati Bennacer che andrà in panchina. In 5 in corsa per 3 maglie a centrocampo. Vista l'emergenza in difesa, Pioli pronto a lanciare dal 1' Jan-Carlo Simic, classe 2005 della Primavera. Con Giroud ancora squalificato, nuova chance per Jovic (con Camarda pronto in panchina). Di Francesco è senza diversi titolari: a centrocampo spazio per Garritano, conferme in attacco con il giovane Ibrahimovic che sfida il Milan a San Siro

