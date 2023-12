Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Pioli in totale emergenza difensiva potrebbe scegliere il giovane Simic. Napoli con Osimhen che è pronto a tornare dal primo minuto. Inter ancora senza Bastoni e con lo stesso XI visto contro la Juventus. Allegri ritrova Danilo in difesa e ha un dubbio in mediana. Lazio senza Zaccagni mentre Gilardino riabbraccia Retegui

Ci siamo messi alle spalle un’altra tornata di gare europee, con risultati e stati d’animo alterni per le nostre squadre del martedì, mercoledì e giovedì. Ora c’è da pensare al campionato (e al fantacalcio). Il menù è davvero ricco e si inizia venerdì sera per finire con il Monday Night tra Torino e Atalanta. Chat e social sono sempre pieni di quesiti su acciaccati, recuperati e infortunati.

Per fare il punto della situazione chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri ‘agenti sul posto’ sono sempre con le antenne ben dritte ma farsi largo tra le varie situazioni infermieristiche non è mai semplice. C’è chi prova a forzare un ritorno e chi invece non vuol prendersi rischi. I match di cartelli ci sono, le possibili trappole anche. Vediamo quindi come stanno le 20 squadre impegnate nel 14° turno