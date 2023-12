Tre punti all’ultimo respiro e vetta solitaria in campionato aspettando Napoli-Inter. Vittoria fondamentale per la Juventus all’U-Power Stadium, 2-1 al Monza al 94' targato Gatti dopo il provvisorio pareggio di Valentin Carboni due minuti prima. Nuove conferme per Massimiliano Allegri che, al netto del rigore sbagliato in avvio da Vlahovic, predica calma in chiave scudetto ("Ci sono squadre più attrezzate") ma applaude il carattere della sua squadra. Il primo che si era espresso sullo scudetto come obiettivo era stato Adrien Rabiot, grande protagonista del match: suo il vantaggio di testa al minuto 12, suo l’assist del gol-partita di Gatti all’ultimo respiro. E pochissimi istanti prima era stato coinvolto in un altro episodio, chiuso dallo stesso Rabiot con una dura replica attraverso una Instagram Story.