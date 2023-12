Pioli rasserenato dalla vittoria casalinga contro il Frosinone: "Volevamo sfruttare il doppio turno in casa, ora ci vuole continuità per ambire alla vetta". Sulle scelte di formazione: "Mi fido dei giovani, ma non era il momento oggi. Theo Hernandez si è offerto di fare il centrale e l'ha fatto alla grande sia in fase difensiva che di possesso". Sul rapporto con la società: "Il rapporto con Cardinale è costruttivo"



Travolto dalle critiche e dall'emergenza infortuni dopo la sconfitta di Champions contro il Borussia Dortmund, Pioli rimette insieme i cocci in campionato. Seconda vittoria di fila al Meazza dopo quella della settimana scorsa contro la Fiorentina: "Il nostro obiettivo era sfruttare questo doppio turno casalingo. Dobbiamo ora accelerare e dare continuità se vogliamo davvero lottare per le prime posizione". L'allenatore rossonero parla a Sky Sport dicendosi soddisfatto della vittoria e della prestazione: "Abbiamo fatto una buonissima partita contro un avversario in salute, che gioca bene e ha un ottimo allenatore. Nel primo tempo non c'è stata tensione. Abbiamo creato molto senza lasciare nulla, se non l'occasione di Cuni per un dribbling azzardato di Tomori".

"Oggi non era una partita adatta per i giovani" La mossa azzeccata è stata lo spostamento di Theo Hernandez al centro della difesa con Calabria e Florenzi terzini. Solo panchina per Simic e Bartesaghi, opzioni possibili alla vigilia: "Theo stesso si è proposto per fare il centrale anche se non aveva mai giocato prima in quella posizione. In difesa è stato molto bravo e ci ha dato anche tanto con la palla al piede, soprattutto con i cambi di gioco. Ha fatto una grande partita, frutto della sua voglia di dare una mano alla squadra. Dei giovani mi fido, l'ottimo lavoro del settore giovanile darà i suoi frutti nei prossimi anni, ma bisogna anche sapere quando e come lanciarli. Oggi ci volevano giocatori più consolidati ed esperti, non doveva esserci margine per l'emozione".

"Con Jerry parlo spesso, l'incontro di mercoledì è stato costruttivo" La settimana, dopo la sconfitta in Champions, ha visto anche il confronto tra l'allenatore con il proprietario Jerry Cardinale e l'amministratore delegato Giorgio Furlani: "Con Jerry (Cardinale, ndr) parlo spesso, quando è a Milano ci vediamo sempre e mi chiede delucidazioni come tutti i proprietari, soprattutto sul perché non riusciamo a concretizzare in gol le tante occasioni. Si tratta di un presidente molto presente, l'ultimo incontro è stato costruttivo". Per Pioli la situazione è destinata a migliorare con il rientro degli infortunati: "A noi manca la continuità, prima recupereremo i giocatori e più scelte e qualità avremo. La dinamica infortuni incide, ma dobbiamo essere i primi a trovare continuità dentro di noi per aspirare al vertice".