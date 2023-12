Dure parole dell'allenatore della Roma alla vigilia del Sassuolo. Il portoghese in conferenza ha detto di "non essere tranquillo" in vista del match del Mapei Stadium: in primis per via dell'arbitro designato, Marcenaro di Genova, "che non ha stabilità emozionale adatta per questa gara", poi per il Var Di Bello ("con lui sempre sfortunati") e Berardi: "Lo amo, ma serve rispetto: si prende falli, gialli e rigori inesistenti, destabilizza il gioco". Di seguito la conferenza integrale

Con 4-5 giocatori con la mentalità di Jannik Sinner che Roma sarebbe?



"Nello sport individuale sei da solo e quando sei da solo non puoi condividere responsabilità con nessuno. Per questo mi piacciono tanti sport individuali come il tennis: perché serve coraggio, personalità. Bisogna stare lì dall'inizio alla fine, e quando perdi, non ti puoi guardare intorno. E' un esempio da seguire per gli sport di squadra. Ma se pensate che io faccia i nomi dei giocatori a cui mi riferivo giovedì dopo il Servette, state perdendo tempo. Internamente sì: ho avuto una conversazione con i giocatori. Quando c'è empatia e amore, poi è più facile tornare alla normalità. Io ho detto quello che pensavo, ma il rapporto con la squadra è molto buono. E ora siamo di nuovo insieme per andare in casa del Sassuolo a prendere il risultato. Una partita che, per diversi motivi, non mi lascia tranquillo".

Che insidie nasconde la partita col Sassuolo?

"La prima è il Sassuolo. E' un'ottima squadra, con bravi giocatori, un bravo allenatore e un bel progetto. Una squadra che gioca 38-40 partite a stagione, che si prepara per questa partita da una settimana e che arriverà a questa sfida al top. Poi sono onesto e dico che l'arbitro (Marcenaro di Genova, ndr) mi preoccupa: lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara così importante. La gente dirà 'è solo Sassuolo-Roma': non è così, la Roma è a 3 punti dal quarto posto e questa è una gara super importante per noi. Il profilo dell'arbitro non mi lascia tranquillo. E non mi lascia tranquillo nemmeno il Var (Di Bello, ndr), un arbitro con cui abbiamo sempre avuto sfortuna. E poi c'è un giocatore come Berardi: mi spiace nominarlo, è un giocatore assolutamente fantastico, che amo. Però bisogna avere un po' più di rispetto. Per gli avversari e per il calcio, perché è troppo quello che fa per destabilizzare il gioco: prende falli, gialli, rigori inesistenti. Così è troppo: io lo amo, ma allo stesso tempo lo odio. Se fosse un mio giocatore avrebbe un problema con me con quell'atteggiamento".

Per trovare continuità nella mentalità e nella testa è solo un problema di qualità di giocatori in senso complessivo oppure c'è un lavoro che si può fare per migliorarli e addestrarli a essere sempre sul pezzo?

"Sicuramente non si risolve girando la testa dall'altra parte e non affrontando la situazione. Anche oggi ho detto ai giocatori che, se vogliamo avere l'ambizione di ottenere qualcosa in più, rimanere nella comfort zone non è il massimo: mi darebbe più adrenalina ed emozione giocare con una squadra che lotta per salvarsi e brama ogni partita per un punto piuttosto che essere in una situazione di tranquillità che magari piace ad altri allenatori. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo alzare il livello, dobbiamo avere meno superficialità: nel mio vocabolario di italiano credo che sia la parola che si adatta di più a questa situazione. Ho vinto una Liga col Real Madrid con 100 punti e ne ho perso uno facendone 93: dover vincere ogni partita è una cosa dura, serve di più da tutti, non solo da 3-4-5 giocatori. Noi non abbiamo potenziale per vincere tutte le partite o per lottare con Inter e Juve per il campionato. Ma possiamo essere nella lotta per il 4°-5° posto. Si può anche migliorare col lavoro di campo, che però è difficile: perché lavoro di più con chi non gioca. Per esempio Cristante gioca e riposa, non lavoro mai con lui al campo d'allenamento".