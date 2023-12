Qualche novità tra i giallorossi dopo il Servette in Europa League, ma non in attacco: intoccabile la coppia Dybala-Lukaku. In mezzo non torna titolare Pellegrini: c'è Bove al suo posto. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola. E dietro riprende il suo posto Mancini, che permette a Cristante di tornare a centrocampo