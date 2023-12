Brutte notizie per Simone Inzaghi: nel corso del primo tempo della sfida del Maradona tra il Napoli e l'Inter, il difensore Stefan De Vrij è stato costretto a lasciare il campo, intorno al 18', per un infortunio . Al suo posto è entrato Carlos Augusto: Per l'olandese si tratterebbe di un risentimento muscolare all'adduttore della gamba sinistra.

Gli infortunati in casa Inter

In attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Stefan De Vrij, questo episodio si aggiunge alla lista infortunati che in casa Inter vede altri due nomi, entrambi in difesa. Il primo è quello di Alessandro Bastoni, fuori da qualche tempo per una lesione al polpaccio. Il secondo è quello del nuovo acquisto, Benjamin Pavard, lussazione della rotula del ginocchio sinistro per lui, rientro previsto per inizio 2024.