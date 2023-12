Falcone giù in area, Piccoli segna al 100'

Una finale pazzesco al Via dal Mare. È l'ultima azione, è l'ultimo corner della gara quando anche il portiere Wladimiro Falcone sale in attacco alla caccia del pari, col Bologna avanti 0-1. Fin qui niente di strano, scene già viste e riviste. Più rare quelle dove il portiere fa gol (vedere Provedel in Champions) ma forse, ancor più raro, vedere un portiere guadagnarsi un calcio di rigore. Istantanea: la difesa rossoblù libera sul calcio d'angolo ma, sul proseguo dell'azione, Dorgu viene pescato sulla destra dell'area da Rafia con un bel lancio: sponda immediata di testa e proprio Falcone - a centro area - va a terra sulla pressione di Calafiori. Inizialmente viene segnalato il fuorigioco di Dorgu (che però è in netta posizione regolare): Doveri decide allora all'on field review e Piccoli fa 1-1 al centesimo. Caso raro? Piuttosto unico: dal 2004/05, cioè da quando il dato è disponibile per Opta, Wladimiro Falcone è il primo portiere a guadagnare un rigore per la propria squadra in A.