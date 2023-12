Nel Bologna c'è Van Hooijdonk titolare in attacco, al posto di Zirkzee (in panchina). Sulla trequarti Ndoye, Ferguson e Saelemaekers, mentre in mezzo Fabbian vince il ballottaggio con Freuler. Nel Lecce Ramadani torna dal primo minuto. Strefezza la spunta su Sansone, in attacco con Krstovic e Banda. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD