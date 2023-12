Il Napoli è arrabbiato. Non solo per la sconfitta con l'Inter, ma anche per come è arrivata. Non c'è però Walter Mazzarri a parlare dopo lo 0-3 casalingo, né alle tv né in conferenza; al suo posto il ds Meluso, che ha sottolineato come secondo il club campano l'arbitraggio di Massa non sia stato all'altezza della situazione: "Siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo e non si meritano i nostri tifosi. L'arbitro Massa è incappato in una giornataccia, che può capitare anche a qualsiasi giocatore".