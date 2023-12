Serie A

Stavolta non segna, ma Lautaro resta in testa alla classifica marcatori con 13 gol. Alle sue spalle Giroud e Berardi, entrambi a quota 7. Uno in meno per Calhanoglu, Soulé, Lukaku, Osimhen, Colpani, Gonzalez e Bonaventura. Thuram e Pulisic salgono a 5 reti, le stesse di Vlahovic, che sbaglia un rigore a Monza. Quarto centro per Dybala. Ecco la classifica marcatori