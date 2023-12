Uomo della domenica: Porrà racconta Vialli

In arrivo ben 6 nuovi appuntamenti con le produzioni originali di Sky Sport (disponibili anche on demand su Sky e NOW), autentico marchio di fabbrica di un piano editoriale che punta alla qualità attraverso lo stile della narrazione e il racconto delle storie più belle e appassionanti dello sport. Da venerdì 8 dicembre (alle 19 su Sky Sport Uno e alle 22.30 su Sky Sport Calcio), il ricordo di un’indimenticabile della storia dello sport e di Sky con L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Giorgio Porrà racconta l’uomo, il fuoriclasse, nella sua dimensione più intima. Una vita di sfide e sorrisi, di trionfi e lezioni, quella di Gianluca. Una vita, nella sua porzione finale, la più dura, rivelatasi un capolavoro di dignità.