Missione di Mazzarri: 90' di vero Napoli a Torino

È tutto un battito. Di mani, per quell’ora piena di qualità e gioco vista contro l’Inter. Del cuore. Perché quando c’è la Juventus che si avvicina, Mazzarri sa che a Napoli è diverso; non è mai una partita come le altre. E poi c’è quel ticchettio dell’orologio che batte il tempo, che inesorabile scorre e va via veloce. E che non è mai troppo per fare quel che Mazzarri vuole, deve. E per cui è tornato. La sua missione, rigenerare il Napoli. Equilibri, solidità dietro, magari con Juan Jesus di nuovo dentro; la tenuta mentale e ancor più quella fisica. La durata di un Napoli che finisce troppo presto. E così poi si allunga, si allarga. Si perde e perde. Un tempo a Bergamo, 80 minuti a Madrid. Meno con l’Inter. Poco ancora, eppure già più di prima. E adesso con prospettive. Quelle che si è ridato anche De Laurentiis, sempre a Castel Volturno. Vicino al suo allenatore. E - spera concretamente - anche al rinnovo di Osimhen. L’atteggiamento, la ricerca di un certo calcio, la voglia e il piacere di ritrovare principi e sicurezze. È stato un crescendo fin qui. Segnali su cui però ora insistere. Lavorare, credere. Per tornare ad essere e fare il Napoli per tutta la partita. Fino alla fine, contro la Juventus.