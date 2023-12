Una classifica utile che conoscerà perfettamente il ct della nostra Nazionale: ecco chi sono i giocatori italiani che anno segnato più gol nell'ultimo anno solare. Presi in considerazione i principali 15 campionati al mondo. E la tendenza da ragione a Spalletti che a Sky aveva dichiarato: "I giovani talenti italiani preferiscono fare panchina in Italia che mettersi in gioco all'estero". In classifica infatti solo due giocano all'estero (e uno ci è andato solo da qualche mese...). Dati Transfermarkt