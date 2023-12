Lazio, Vecino out anche a Verona: s'allena a parte

Dopo l’esclusione in Coppa Italia contro il Genoa per motivi disciplinari e la parole di Sarri (“Un normale episodio, decisione della società e io ero d’accordo ma credo si possa ricucire”) il centrocampista sarà out anche a Verona: al momento si allena a parte e non con la squadra

Parole e confronti non bastavano più. Ecco perché Sarri è passato ai fatti. Dopo Salerno il gesto forte non era quello di un passo indietro dell'allenatore ma di un cambio di passo nelle scelte. E i segnali mandati alla squadra sono stati netti e chiari. Gerarchie azzerate, stop ai mugugni e basta distinzione tra nuovi e vecchia guardia. Tutti o quasi sullo stesso piano. E così col Celtic l'allenatore della Lazio non ha esitato a mandare in panchina inizialmente Pedro e Immobile puntando su Castellanos e Isaksen, all'esordio da titolari in Champions in un momento così delicato della stagione. Poi in Coppa Italia l'esclusione di Matias Vecino per motivi disciplinari - con l'uruguayano che rimarrà in castigo anche sabato Verona e al momento non si allenerà con la squadra - e la seconda panchina consecutiva di Felipe Anderson, mai successo sotto la gestione Sarri.