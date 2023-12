Alla vigilia del big match in casa della Juventus, Mazzarri torna a parlare in conferenza stampa dopo il silenzio post Napoli-Inter. "Per battere la Juve dobbiamo essere compatti, più cinici e non concedere ripartenze. Ho visto già dei miglioramenti, aspetto la verifica domani". Su Osimhen: "Ancora non è al 100% ma è prezioso anche se non è al top della forma". Mario Rui ancora out, conferma per Natan a sinistra: "L'unico che può fare quel ruolo in assenza di terzini"

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ