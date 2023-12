Pogba, Procura chiede 4 anni squalifica per doping

La Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per il francese, che era risultato positivo a un controllo effettuato dopo Udinese-Juve dello scorso 20 agosto: a inizio ottobre le controanalisi avevano confermato la positività al testosterone. Chiesto dunque il massimo della pena previsto in questi casi. Si ipotizzava un possibile atteggiamento con la riduzione della metà della squalifica ma a quanto pare l’accordo per il patteggiamento non è arrivato. Si andrà così a processo