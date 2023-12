La Juventus ha cambiato marcia negli scontri diretti. Il successo contro il Napoli è la prova di come i bianconeri abbiano svoltato, rispetto alla scorsa stagione, proprio nei match clou contro le dirette concorrenti per l’altissima classifica. Quella contro i campioni d’Italia è infatti la quarta vittoria arrivata contro una delle prime otto piazzate nello scorso campionato: quando manca soltanto la Roma, la Juventus ha ottenuto quattro successi e due pareggi risultando imbattuta. Decisamente diversa la situazione nella stagione 2022/23 quando contro le stesse squadre la Juventus aveva vinto soltanto cinque volte su 14 incontri con una media punti dimezzata rispetto a quella attuale.

La Juve vince anche…senza i bomber

Altro dato che può far sorridere Allegri è quello che determina la capacità della Juventus di vincere anche senza il supporto dei propri attaccanti. Dei sei risultati utili in altrettanti scontri diretti, soltanto in due partite hanno segnato gli attaccanti. In particolare, nel 3-1 contro la Lazio (Chiesa e Vlahovic) e nell’1-1 contro l’Inter (Vlahovic). Il resto dei punti sono stati portati da centrocampisti (Miretti a Firenze, Locatelli contro il Milan) e difensori (Gatti contro il Napoli). Da sottolineare anche il contributo decisivo di Szczesny visto che è anche grazie a lui se i bianconeri hanno subìto soltanto due gol in questi sei scontri diretti.