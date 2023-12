Il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan è stato deciso da un'autentica magia di Luis Muriel al 95': il colombiano, messo in porta da un tocco di Miranchuk, si è presentato davanti a Maignan e l'ha battuto con un tacco incrociato di rara bellezza. Un gesto tecnico che entra di diritto tra i più belli visti in Serie A in questo 2023. Guarda il VIDEO

