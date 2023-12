Dopo il ko contro la Juve, il Napoli pensa al futuro e ai prossimi impegni. Sarà decisiva la partita in Champions League contro il Braga per ritrovare il sorriso. De Laurentiis ha promesso anche un premio per la qualificazione agli ottavi visto il momento delicato che sta attraversando la squadra. Ascolta le ultime news da Massimo Ugolini

