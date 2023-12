Serie A

Il Bologna batte la Salernitana e vola in zona Champions, agganciata dalla Roma dopo il pari con la Fiorentina. L'Inter supera l'Udinese e torna in vetta sorpassando la Juventus, che aveva superato il Napoli nell'anticipo di venerdì. L'Atalanta vince il primo scontro diretto del suo campionato: Milan ko al 95'. Festa del Monza nel finale contro il Genoa. Pari tra Verona e Lazio, un punto a testa per Frosinone e Torino. Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A