Nel video Andrea Cambiaso, all'epoca 9 anni, prima di Genoa-Juventus del 2009 entra in campo mano nella mano con il capitano rossoblu del tempo Ivan Juric, indossando la maglia bianconera. Un ricordo speciale in occasione di Genoa-Juventus in programma domani sera

