Napoli. tre punti col Cagliari per il quarto posto

Una nuova era. È il claim del Napoli campione. Con la “e” fatta a 3. Poi però è arrivato Mazzarri…e sapeva già un po’ di nostalgia. E invece è nuovo, nuovissimo anche lui. Eh si, New Mazzarri. Un altro. …Gioca a quattro adesso. E sorride sereno al campo e alla vita. Stringe rapporti e mani, e prima di tutto agli avversari. Ad Aurelio da’ del tu. Non si lamenta degli arbitri. E neanche ha badato al contratto quando ha firmato. Voleva Napoli e se l’è presa; e stavolta la condivide con la famiglia. Non picchia più sull’orologio e fuma anche meno. Anzi, svapa. Insomma, davvero un altro. E ha messo tutti d’accordo. Perchè poi c’e anche e soprattutto il resto. C’è se stesso…quel che proprio non può cambiare. Il Mazzarri che era. Sempre dentro con la testa. Spogliatoio, accorgimenti tattici, la cura del particolare. Dialogo e fatica; e conoscenza dei momenti. E questo è il momento. Gli ottavi di Champions. Il sogno mondiale per club che resiste. E anche la Coppa Italia e la Supercoppa. Ma più di tutto, ora, la risalita in campionato. La continuità. La ricerca ossessiva degli equilibri. Solidità, anima e qualità. Il Cagliari è un passaggio obbligato per tenere la giusta via. E allora la stessa terza formazione di fila. In fondo, era lui quello dei titolarissimi. Il vocabolario di Mazzarri. È tornato.