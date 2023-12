Kjaer torna ad allenarsi in gruppo: sarà convocato

Simon Kjaer è tornato ad allenarsi con il gruppo a Milanello. Ottima notizia per Pioli che in difesa è costretto a fare meno degli infortunati Kalulu, Thiaw e Pellegrino (oltre allo squalificato Calabria a destra). Il danese, fermo dallo scorso 29 ottobre, sarà convocato per la sfida contro il Monza. Difficilmente però sarà titolare, con Simic e Bartesaghi che si giocano una maglia dal 1': Nel video le ultime news dall'inviato Peppe Di Stefano

