La domenica di Serie A si apre a San Siro, con la sfida tra Milan e Monza. Pioli ritrova Kjaer dall'inizio in difesa e Theo torna a sinistra. A centrocampo gioca Pobega, in avanti tocca a Giroud. Palladino sceglie l'ex Colombo in attacco, supportato da Colpani e Mota. Ibra (ancora influenzato) non sarà a San Siro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD