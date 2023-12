Thiago Motta: "Rispetto e ammirazione per Mou"

Le parole dell'allenatore del Bologna Thiago Motta a due giorni dalla sfida contro la Roma, in programma domenica alle 18: "Mourinho è stato e continua ad essere un grandissimo allenatore: io non credo nella fortuna lui ha meritato tutto quello che ha ottenuto fino ad adesso. Ha lavorato tantissimo, se vai a vedere la sua storia da piccolo amava il calcio, nonostante non abbia giocato ad alti livelli, per questo la sua carriera è ancora più importante. Grande rispetto e ammirazione: per sempre gli voglio bene e gli auguro grande fortuna. Lui lo sa ma spero non abbia fortuna contro di noi domenica".

"Tifosi hanno il diritto di sognare"

"L'ho detto dall'inizio i tifosi hanno il diritto di sognare e noi il dovere di prepararci come sempre per la prossima partita come stiamo facendo. Come si supera questo blocco basso della Roma? Hanno grandi giocatori, dovremo comunque essere bravi nella fase difensiva, si difendono molto bene, non hanno problemi a difendersi con blocco basso ma sa essere anche aggressiva: in ogni caso dovremo avere pazienza sfruttare gli spazi, evitare le ripartenze e insistere in questo gioco: perché conviene a noi. Negli ultimi 15' segnano tanto, sa cosa vuole e noi al massimo per fare quello che sappiamo", ha aggiunto l'allenatore del Bologna. "Se Saputo volesse aprire un ciclo se io mi sentirei l'allenatore giusto? Se ci saranno novità le saprete".