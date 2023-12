Le nuove sfide per il futuro e l'obiettivo seconda stella. In un video messaggio durante la cena di auguri di Natale a Roma, alla vigilia della sfida con la Lazio - alla quale hanno partecipato tanti tifosi da molti settori della società, a cominciare dal presidente del Senato Ignazio La Russa - il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato degli obiettivi del club. "Questa sera ripensiamo alle grandi emozioni che abbiamo vissuto insieme in questo 2023 - le parole di Zhang -, abbiamo raggiunto il palcoscenico più importante del calcio mondiale a Istanbul ed aggiunto altre due Coppe alla nostra storia". "Con l'inizio di questa stagione l'obiettivo era già chiaro a tutti: continuiamo a lottare per il nostro sogno di ottenere la seconda stella per il nostro club - ha proseguito -. Grazie al lavoro di tutti coloro che sono dentro l'Inter e al supporto di tutti i nostri tifosi, l'Inter sta diventando un'azienda moderna, innovativa, digitale. Davanti a noi ci sono nuove sfide, nuovi competitor, ma anche nuove grandi opportunità. Penso al nuovo ciclo della Champions League e alla Coppa del Mondo per club, per la quale siamo già qualificati per il 2025".