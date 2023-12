La sfida tra Milan e Monza a San Siro sarà l'occasione per ritrovare uno contro l'altro due vecchi amici come l'ex dirigente rossonero e l'ex attaccante svedese. Non è la prima volta che soi sfideranno, anche se sarà un confronto decisamente inedito SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Adriano Galliani e Zlatan Ibrahimovic. Ancora una volta uno vicino all’altro. Ma domenica a San Siro, sì proprio a San Siro, in tribuna per la prima volta saranno dirigenti contro. Inedito di una coppia nata in un’estate di 13 anni fa. Alla fine d’agosto del 2010. Un grande colpo del condor, strapparlo al Barcellona. Per farlo firmare l’Ad si piazza sul divano di casa Ibra. “Finché non firmo, non se ne va”, disse l’attaccante alla moglie. “Cosa posso fare?”. E così sarà Milan, e così saranno le emozioni di San Siro e uno scudetto, quello del 2011, rimasto nella storia.

Ibra-Galliani atto II Due stagioni in rossonero e poi il primo arrivederci direzione PSG. E un giro del mondo tra Francia, Manchester e Los Angeles prima di tornare a…. Milano. Quei giri immensi che poi ritornano. Gennaio 2020. È cambiata la società è cambiata la sede, è cambiato tutto dentro il Milan. C’è Maldini a scortarlo, perché Adriano Galliani intanto è stato nominato AD del Monza, in Serie C. L’obiettivo è la promozione nella categoria superiore che arriverà a giugno. A san Siro ci viene da tifoso e gode per l’Ibra bis: “Esulto come quando ero amministratore delegato rossonero, non è che ora sono meno tifoso. Quando non c’è concomitanza vedo tutte le partite del Milan”.