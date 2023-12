Dove vedere Lazio-Inter

La partita tra Lazio e Inter, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 dicembre alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Inter

Negli ultimi 10 confronti diretti in Serie A, Lazio e Inter non hanno mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: in questo parziale cinque vittorie nerazzurre (tra cui quella nell’ultimo match giocato ad aprile), quattro biancocelesti e un pareggio. L’Inter non vince in casa della Lazio in Serie A dal 29 ottobre 2018 (0-3 con doppietta di Icardi e gol di Brozovic): da allora tre successi biancocelesti e un pareggio; Maurizio Sarri, in particolare, oltre ad aver vinto entrambi i precedenti interni da allenatore dei capitolini contro l’Inter, è imbattutto in casa nel massimo torneo contro i nerazzurri (cinque vittorie e due pareggi). L’Inter è la squadra che ha vinto più partite abbinando il clean sheet nei maggiori cinque tornei europei 2023/24 (10, almeno due più di qualsiasi altra squadra); questa è solo la quarta volta che i nerazzurri vincono almeno 12 delle prime 15 gare di un campionato di Serie A (dopo 2006/07, 2017/18 e 2019/20) ed è solo la quinta che ottengono almeno 10 clean sheets a questo punto della stagione (dopo 1971/72, 1972/73, 1988/89 e 2015/16). Questa è la sesta volta che la Lazio raccoglie 21 o meno punti nelle prime 15 giornate di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (l’ultima risaliva al 2015/16): in tutte le precedenti cinque occasioni non è mai andata oltre all’ottavo posto a fine torneo. Maurizio Sarri e Simone Inzaghi (197 panchine in Serie A con la Lazio tra il 2016 e il 2021) sono due dei cinque allenatori con la più alta media punti a partita nel massimo campionato tra quelli che hanno allenato solo nell’era dei tre punti a vittoria e con almeno 150 panchine nella competizione: 1.93 per l’attuale tecnico della Lazio, 1.92 per quello dell’Inter; meglio di loro solo Conte, Allegri e Ancelotti. Lazio (28 anni e 287 giorni) e Inter (29 anni e 56 giorni) sono le due squadre con l’età media più alta di questo campionato, considerando i giocatori scesi almeno una volta sul terreno di gioco.