Inzaghi: "Scudetto? Ci sono ancora 22 ostacoli"

L'Inter sta viaggiando a una media spaventosa e vesro quello che è uno degli obiettivi dichiarati, ovvero lo Scudetto: " Gli ostacoli sono le 22 partite di campionato che mancano più quelle delle altre competizioni - dice ancora Inzaghi - Fin qui è un ottimo percorso, ma sono passati solo 4 mesi, siamo in testa da parecchio ma dobbiamo continuare in questa unica direzione tutti insieme, perché si gioca ogni tre giorni e questi ragazzi mi danno sempre delle ottime garanzie". Nota di merito per Bisseck che aveva avversari di grosso calibro dalla sua parte: " Bisseck è stato bravissimo , era un bel test per lui perché la Lazio da quella parte è pericolosa, lui è un giocatore ben applicato e che lavora tanto, avevamo Pavard ma stasera sarebbe stato un rischio farlo giocare, Bisseck è stato bravissimo".

"Sorteggio Champions? Per me prendiamo il City"

Ora l'Inter dovrà affrontare delle gare in cui davvero potrà raccogliere tanti punti: "Non è questo il momento in cui si vince il campionato, c'è anche la Coppa Italia, dobbiamo stare dentro a tutte queste partite, manca ancora tantissimo per il campionato, dobbiamo solo pensare a lavorare tanto". Sul ritorno all'Olimpico: "La partita con la Lazio per me è diversa, 22 anni non si dimenticano, sarò sempre grato a società e tifosi, stasera è andata bene e sono felice ma non dimentico il bene che mi hanno voluto questi tifosi". In conclusione sul sorteggio per gli ottavi di Champions: "Secondo me prendiamo il Manchester City. Qualsiasi squadrà verrà fuori sarà un grande banco di prova".